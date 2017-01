O novo presidente da Federação (FPJ), Jorge Fernandes, já tem preparado o desenho da sua equipa técnica. Eleito por maioria, o dirigente tomará posse no domingo, em Coimbra, mas já escolheu para diretor da alta competição Luís Monteiro que, assim, regressará aos quadros da FPJ após interregno de quatro anos, motivado pelo mandato (2013-2017) de Manuel Costa e Oliveira, que está de saída.

Fernandes escolheu ainda Ana Hormigo para selecionadora dos seniores masculinos e Go Tsunoda para tomar conta das equipas femininas. A 7ª classificada nos Jogos de Pequim’2008 e medalha de bronze no Europeu do mesmo ano já tinha trabalhado na FPJ, quando foi responsável pela equipa feminina entre 2012 e 2014.

Continuar a ler

Tsunoda, que tem sido o treinador pessoal de Telma Monteiro (bronze nos Jogos do Rio’2016), é a escolha para os seniores femininos. De saída estão Rui Vieira (DTN), Nuno Delgado (coordenador das Seleções), os selecionadores João Neto (seniores) e João Pina (juniores), os treinadores Marco Morais e Jerónimo Ferreira. "Depois de tomar posse, irei tratar do assunto. Será uma transição calma e pacífica", considerou Jorge Fernandes.

Autor: Alexandre Reis