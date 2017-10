Continuar a ler

Anri Egutidze afastou o montenegrino Srdjan Mraljevic no primeiro combate em -81kg, antes de ser eliminado pelo iraniano Saeid Mollaei, medalha de bronze no último Mundial.



No sábado, Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) fecham a participação portuguesa em Abu Dhabi.

Os portugueses Jorge Fernandes e Anri Egutidze terminaram esta sexta-feira na nona posição nas respetivas categorias do Grand Slam de Abu Dhabi, depois de serem eliminados no segundo combate.Na categoria de -73kg, Jorge Fernandes bateu Ling Hon Tang, de Hong Kong, no seu primeiro combate, mas acabou por ser eliminado pelo russo Denis Iartcev nos oitavos de final.

Autor: Lusa