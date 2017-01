Continuar a ler

O novo presidente precisava de 35 dos votos dos 69 delegados reunidos em assembleia eleitoral no Comité Olímpico de Portugal e acabou por conseguir 42 votos, contra os 27 alcançados por António Pedroso Leal."Vamos começar a trabalhar no sentido de tentar proporcionar a todos os atletas as melhores condições para a prática da modalidade para que eles possam continuar a evoluir e começarem a lutar pelas medalhas lá fora -- campeonatos da Europa, do Mundo e Jogos Olímpicos. Olhamos já para Tóquio que sem dúvida é prioritário", disse o presidente eleito.Na sua lista, Jorge Fernandes contará com a ex-judoca olímpica Sandra Godinho na Assembleia-Geral, Vítor Antunes no Conselho Fiscal, António Borrego no Conselho de Justiça, Nuno Carvalho no Conselho de Arbitragem, e Nelson Pratas na Disciplina.A tomada de posse dos novos órgãos sociais da Federação Portuguesa de Judo, cujo mandato vigorará até aos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, está agendada para 22 de janeiro, em Coimbra.De regresso à Federação estará também Luís Monteiro, antigo diretor técnico nacional, que acabou por sair em 2013 face uma nova direção eleita, e que deverá assumir a pasta da alta competição do judo português.