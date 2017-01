À semelhança dos órgãos sociais, Jorge Fernandes tomou ontem posse, mas como presidente da direção da Federação (FPJ), numa cerimónia que decorreu em Coimbra. O evento contou com a presença de vários dirigentes associativos, entre os quais José Manuel Constantino (presidente do Comité Olímpico) e Carlos Cardoso (presidente da Confederação do Desporto de Portugal).E foram revelados mais pormenores sobre a nova equipa técnica da FPJ liderada por Luís Monteiro, coordenador das Seleções e do Alto Rendimento, que será secundado pelos selecionadores Ana Hormigo e Go Tsunoda. Assim, José Robalo será o responsável da formação, enquanto Rui Veloso e César Nicola asseguram a orientação dos cadetes e juniores. Abel Louro será o responsável pelo judo adaptado e Fausto Carvalho pelo sistema de graduações.

Autor: Alexandre Reis