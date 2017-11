Moralizado pelo 9.º lugar conquistado recentemente no último Mundial em Budapeste, Jorge Fernandes, do Judo Clube de Coimbra, recuperou o título de campeão nacional (-73 kg) nos nacionais que decorreram este sábado no Pavilhão Multiusos em Odivelas.

"O título escapava-me desde 2012 e estou bastante satisfeito porque fiz uma boa competição. Agora vou preparar-me para o Grand Slam de Tóquio no início de dezembro e começar a pensar na qualificação olímpica, que é o meu objetivo", disse Jorge Fernandes.

