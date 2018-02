Continuar a ler

O judoca português regressou nas repescagens com mais uma vitória pela margem máxima perante o ucraniano Anton Savytskiy (55º) e na luta pelo pódio ultrapassou, também por ippon, o belga Toma Nikiforov (8º), com quem tinha um saldo desfavorável de 0-4.



Com este resultado, Jorge Fonseca, de 25 anos, deverá subir perto do top-7 na lista do ranking mundial que será revelada esta segunda-feira.



Já a luso-cubana Yahima Ramirez (Casa do Povo de Rio Maior), que também combateu este domingo, não foi além do primeiro combate a 78 kg, perdendo com a alemã Anne Wagner.



Três judocas do Sporting com medalha

O outro atleta dos leões que foi bronze na Golden League da Liga dos Campeões, o espanhol Nikoloz Sharazadishvili, também conquistou o bronze a 90 kg, depois de na véspera o azeri Rustam Orujov ter sido prata a 73 kg.







O olímpico do Sporting, Jorge Fonseca, conquistou este domingo a medalha de bronze no Grand Slam de Düsseldorf (Alemanha), devendo subir mais uns degraus na hierarquia mundial da categoria de 100 kg.O top-10 do ranking internacional venceu por ippon até aos quartos-de-final o romeno Ionut Vasian (225º) e o italiano Giuliano Loporchio (37º), tendo apenas perdido a meia-final com o russo Niias Bilalov (22º), também por ippon.

Autor: Alexandre Reis