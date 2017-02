Jorge Fonseca (-100 kg) conquistou este domingo a medalha de bronze no Grand Slam de Paris, em judo, carimbando desta forma a melhor prestação entre os nove atletas portugueses que participaram na prova este fim-de-semana.O atleta do Sporting venceu na repescagem o estoniano Grigori Minaskin, acedendo, assim, ao terceiro lugar do pódio, depois de falhar a final, ao ser derrotado pelo japonês Kentaro Iida nas meias-finais.O judoca luso, que foi 17.º nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, venceu os primeiros três combates, contra o primeiro cabeça-de-série da sua categoria e vice-campeão olímpico, o azeri Elmar Gasimov, o sul-coreano Kyu-Won Lee e o alemão Karl-Richard Frey, que foi bronze no Grand Slam de Paris no ano passado.

Autor: Lusa