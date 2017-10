Continuar a ler

Antes, Fonseca tinha vencido o brasileiro Leonardo Gonçalves, e o georgiano Varlam Liparteliani, na segunda ronda.



Nas meias-finais, o atleta luso levou de vencido o italiano Giuliano Loporchio por ippon, antes de perder da mesma forma na final com Cirjenics.



Yahima Ramírez entrou na competição a vencer, frente à venezuelana Karen Leon, antes de perder com a japonesa Shori Hamada na semi-final.



O judoca português Jorge Fonseca conquistou este domingo a medalha de prata no Grand Prix de Zagreb, em -100 kg, enquanto Yahima Ramírez conseguiu a de bronze em -78 kg, no último dia da competição.O português perdeu na final com o húngaro Miklos Cirjenics, enquanto Yahima Ramírez bateu a italiana Valeria Ferrari para partilhar o bronze com a alemã Luise Malzahn.

Autor: Lusa