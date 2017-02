Continuar a ler

"O que se passou com o japonês é que eu estava a controlar o combate, mas acabei por ficar um bocado cansado. Não controlei o combate, porque estava sempre a fazer os ataques um atrás do outro, não soube controlar a vantagem que tive", explicou o atleta, também descontente com os opositores que lhe calharam em sorte.



"Tive um sorteio um bocado complicado. Eu não estava a acreditar que ia fazer uma grande prova, mas o meu treinador tirou-me logo a pressão em cima. Disse 'hoje é o teu dia, vais lá, tens de dar o teu melhor' e cheguei ali, dei o meu melhor, fiz aquilo que tenho feito todos os dias, trabalhar para poder dar o meu melhor nestas grandes provas", afirmou o atleta, que foi 17.º nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.



O judoca, cujo "grande objetivo deste momento é poder ser campeão da Europa", admitiu que "queria muito ganhar" o Grand Slam de Paris para bater o recorde do seu treinador, Pedro Soares, que conquistou o ouro em Paris em 1998.



O judoca Jorge Fonseca (-100kg) mostrou-se "mais ou menos feliz" com a medalha de bronze conquistada este domingo no Grand Slam de Paris, porque, revela, o seu objetivo era chegar ao ouro."Trabalhei para ganhar a prova, fiz tudo para ganhar e, ao ter perdido a 20 segundos do final (na meia-final), fiquei um bocado em baixo. Mas, sabia que tinha outro objetivo, que era alcançar o terceiro lugar. Trabalhei bastante para isso e estou mais ou menos feliz. Não estou completamente feliz. Se tivesse o primeiro seria muito melhor", assumiu Fonseca, no final da prova, lamentando a derrota com o japonês Kentaro Iida, o qual acabaria por conquistar o ouro.

