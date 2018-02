O olímpico do Sporting, Jorge Fonseca, atingiu a sua posição mais alta de sempre no ranking mundial, ao subir do 10º ao 8º lugar na categoria de 100 kg. É também o judoca da Seleção Nacional mais bem cotado, depois de neste domingo ter conquistado a medalha de bronze no Grand Slam de Dusseldorf (Alemanha).Também os leões Anri Egutidze, 5º em Dusseldorf, subiu três lugares, sendo agora 22º a 81 kg, enquanto Sergiu Oleinic é 17º (-1).Quanto aos restantes portugueses mais cotados na lista da FIJ, temos Telma Monteiro (Benfica) em 23º a 57 kg (-3), Joana Ramos (Sporting) é 21ª a 52 kg (=), Yahima Ramirez (CP Rio Maior) 27ª a 78 kg (=), Joana Diogo (JC Coimbra) 23ª (-2) e Maria Siderot 26ª (-1) a 48 kg.

Autor: Alexandre Reis