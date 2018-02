Continuar a ler

"Quero fazer um grande resultado em Dusseldorf, ganhar uma medalha e levantar o meu ego. E depois preparar-me bem para o Europeu e o Mundial", considerou Jorge Fonseca, de 25 anos.



O plano passa pelo apuramento para os Jogos, cuja qualificação começa em maio: "Ando a trabalhar bem a parte da resistência, que é o que me falta. Estou bem no ranking e quero chegar a 1º ou 2º", desejou o campeão europeu de sub-23 (2013) e já com seis medalhas em grandes provas.



Jorge Fonseca aprovou, também, as novas regras, deixando críticas ao sistema de penalizações: "Adoro as novas regras. A única coisa que não gosto é o facto de os árbitros interferirem com muitos castigos. O judo é projetar, é espetáculo."



O olímpico do Sporting, Jorge Fonseca, continua a ser um dos judocas lusos mais ambiciosos e o mais bem posicionado no ranking mundial (10º a 100 kg), tendo este domingo uma prova de fogo, no Grand Slam de Dusseldorf, que se inicia hoje na Alemanha.Ainda antes do blackout decretado pelo presidente dos leões, Bruno de Carvalho, o atleta contou a Record, durante o estágio da Seleção em Paris, os seus objetivos, que terão como ponto alto os Jogos de Tóquio’2020.

Autor: Marco Martins