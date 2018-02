Leandra Freitas, impedida de combater no Grand Slam de Paris por causa de diferendo com a Federação Portuguesa de Judo (FPJ), esteve no estágio da capital gaulesa, mas estabeleceu poucos contactos com a Seleção Nacional, que já regressou a Lisboa."Não estive com a Seleção como é óbvio. Fui cumprimentar as pessoas, porque sou bem educada. Estive no estágio de Paris porque a federação francesa deu-me essa permissão. Correu muito bem, treinei com as melhores e estive com o meu treinador", revelou Leandra Freitas, que diz não ter tido qualquer orientação da equipa técnica nacional.Jorge Fernandes, presidente da FPJ, reagiu, dizendo que "Leandra Freitas não tem qualquer suspensão e que se quisesse também teria permissão da FPJ para participar no estágio em Paris."

Autor: Alexandre Reis