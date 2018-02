Continuar a ler

As Oficinas de São José também vão estar representadas, por João Abreu (257º a 60 kg) e Mariana Esteves (70ª a 52 kg).O treinador da dupla, Eduardo Garcia, definiu os objetivos: "Vão procurar subir no ranking mundial e o João Abreu tem também a missão de alcançar mínimos para o Mundial. A Mariana já o conseguiu, pois foi 7º lugar em Paris."Completam o lote lusitano a olímpica da Casa do Povo de Rio Maior, Yahima Ramirez (27ª a 78 kg), também já com mínimos para o Mundial, que se realiza entre 20 e 27 de setembro em Baku, no Azerbaijão.Esta quinta-feira realiza-se o sorteio e na sexta-feira são as primeiras provas, com Oleinic, Abeu e Esteves a entrarem em ação.