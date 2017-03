Continuar a ler

No domingo competem os judocas das categorias mais pesadas, entre os quais os portugueses João Martinho (-81 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg), Pedro Silva (-100 kg) e Diogo Silva (+100 kg). A judoca venceu três combates, dois que lhe garantiram a vitória no grupo A e um já nas meias-finais, fase em que eliminou a também francesa Marine Lhenry, por 'waza-ari'.Neste primeiro dia, Luís Carmo (-73 kg) e Catarina Costa (-48 kg) foram outros dois que entraram no 'quadro de honra', ao terminarem em sétimo lugar.Ambos com uma vitória e duas derrotas, a última já na zona de repescagem.No domingo competem os judocas das categorias mais pesadas, entre os quais os portugueses João Martinho (-81 kg), Tiago Rodrigues (-90 kg), Pedro Silva (-100 kg) e Diogo Silva (+100 kg).

A judoca portuguesa Lorrayna Costa conquistou este sábado a medalha de prata no Open Internacional de Casablanca, ao perder na final da categoria de -48 kg com a francesa Lucile Duport, por 'ippon'.Lorrayna Costa, atleta do Judo Clube de São Jorge, foi a melhor portuguesa no primeiro dia do Open marroquino, em que estiveram em competição mais sete judocas lusos.

Autor: Lusa