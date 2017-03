Continuar a ler

Apesar de o judoca, de 40 anos, ser um símbolo da modalidade e ter demonstrado competência, como um dos protagonistas, nos bastidores, da conquista da medalha de bronze de Telma Monteiro nos Jogos Olímpicos do Rio’2016, Jorge Fernandes tem um caminho alternativo para o judo: "O Nuno vai entrar de férias em março e, em abril, já não fará parte do quadro técnico da FPJ. Vai receber uma indemnização, paga em duas tranches, mas não posso dizer qual o valor. Com a entrada do responsável das Seleções, Luís Monteiro, e dos treinadores Go Tsunoda e Ana Hormigo, o ambiente na equipa nacional tem sido bom, estando todos a trabalhar com motivação. Orientaram os nossos atletas no European Open de Lisboa, Grand Slam de Paris e Grand Prix de Dusseldorf, com bons resultados, e vão ser as nossas apostas até aos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020."Nuno Delgado não ficou desanimado: "Vai ser bom para me dedicar mais à minha família e para desenvolver os meus projetos de formação na Escola Nuno Delgado. Vou continuar, como sempre, a desenvolver a modalidade."Já Jorge Fernandes tem ainda outros problemas com os técnicos contratados pela anterior direção, liderada por Manuel Costa Oliveira. "Rui Vieira, diretor técnico nacional, saiu ainda no anterior mandato. Quanto a Marco Morais, vai manter-se como selecionador dos sub-18. Resta resolver os contratos com João Neto e João Pina, que estão a dar os treinos federativos e no Centro de Alto Rendimento (CAR). Poderão ficar na equipa técnica, mas isso dependerá do ordenado futuro. Terão de se adaptar ao nosso orçamento."