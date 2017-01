O coordenador das Seleções, Nuno Delgado, ficou muito surpreendido com a decisão de Jorge Fernandes, eleito recentemente para presidente da Federação (FPJ), em dispensar toda a equipa técnica da FPJ. "Fiquei não só surpreendido, mas também incomodado, porque só soube das intenções de Jorge Fernandes através da comunicação social, pois ainda ninguém falou comigo", considerou o medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney’2000.Nuno Delgado fez um balanço positivo do trabalho da atual equipa técnica, onde também se destacam João Neto e João Pina, selecionadores de seniores e juniores, respetivamente: "Liderei uma equipa técnica muito competente e num período importante, onde foram conquistados grandes resultados internacionais. Tanto eu como os restantes técnicos estranham esta situação."Refira-se que Jorge Fernandes, que toma posse no domingo, em Coimbra, escolheu para a sua equipa técnica Luís Monteiro (coordenador das Seleções), Ana Hormigo (selecionadora masculina) e o japonês Go Tsunoda (femininos), mas a transição não se afigura fácil, pois a atual equipa técnica tem contratos firmados até ao final do ano de 2017. Fernandes pretende negociar as saídas.

Autor: Alexandre Reis