Os olímpicos Nuno Saraiva (73 kg) e Yahima Ramirez (+70 kg), que defenderão os respetivos títulos, são as maiores vedetas do Nacional individual de seniores, que se disputa no sábado (a partir das 10h00) no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Segundo Luís Monteiro, responsável das Seleções, "trata-se da prova rainha ao nível individual e era importante que os outros olímpicos também participassem na festa", mas os compromissos internacionais das figuras de proa condicionam a tão desejada presença, como é o caso da ausente Telma Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio’2016.

Mesmo assim, muitos dos campeões nacionais de 2016 estão inscritos para defenderem o título, que abre as portas para a entrada na Seleção Nacional. Sendo assim, para além de Yahima, também Joana Diogo (48 kg), Leandra Freitas (52 kg), Ana Correia (63 kg) e Marta Silva (70 kg) vão tentar manter o cetro na sua posse, no que diz respeito às categorias femininas, onde se nota a ausência da olímpica Joana Ramos, campeã em 2017 (57 kg). Para além de Nuno Saraiva, defendem os respetivos títulos masculinos Alexandre Silva (60 kg), David Reis (66 kg), Tiago Rodrigues (90 kg), Pedro Silva (100 kg) e Diogo Silva (+100 kg). Diogo Lima (81 kg), campeão em 2016, não está inscrito.

Autor: Alexandre Reis