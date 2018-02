Continuar a ler

As maiores candidatas às medalhas são a olímpica Yahima Ramirez (78 kg), Joana Diogo (48 kg) e Patrícia Sampaio (78 kg), que serão cabeças-de-série.



"Quero chegar ao melhor resultado possível, numa prova difícil, onde vão entrar as japonesas. Esta é uma nova era na equipa, com uma nova geração, mas eu quero continuar a acompanhá-las, estou em forma e vou lutar pelo pódio. Vou estar focada, combate a combate, vitória em vitória. Não sei muito como vai ser o futuro, mas espero chegar a Tóquio’2020.







A madrinha Telma Monteiro



Telma Monteiro, madrinha do evento e que dá hoje (15 horas) uma master class antes do bloco de finais, abdicou do Open para estar em forma no Grand Slam de Paris: "Se lutasse em Odivelas, teria um desgaste desnecessário. Paris vai ser uma prova muito importante, num teste às novas regras."





SELEÇÃO EM ODIVELAS

Nome/Cat. Clube

Joana Diogo (48 kg) JC Coimbra

Catarina Costa (48 kg) Académica

Lorrayna Costa (48 kg) JC S. Jorge

Mariana Esteves (52 kg) Of. S. José

Patrícia Matias (52 kg) Lusófona

Wilsa Gomes (57 kg) Sporting

Doina Babcenco (63 kg) Benfica

Ana Correia (63 kg) JC Lisboa

Yahima Ramirez (78 kg) CP Rio Maior

Patrícia Sampaio (78 kg) SFGP



É a partir de agora que as coisas vão começar a aquecer para as judocas da Seleção feminina que têm a ambição de chegar aos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020. Excetuando as olímpicas Telma Monteiro e Joana Ramos, que se encontram num outro patamar, as atletas da equipa que se apresentam no European Open de Portugal, hoje e amanhã no Multiusos de Odivelas, têm uma oportunidade única para agarrarem uma maior projeção internacional, numa prova que conta com 150 judocas, de 20 países, entre os quais o Japão.A selecionadora Ana Hormigo acredita: "É um privilégio ter o nosso Open a contar para o ranking internacional no início de 2018. Está competitivo, com com bons atletas, sendo uma prova de fogo para as portuguesas, pois a maioria não tem experiência nos seniores. Esperamos que superem as expectativas e se afirmem."

Autor: Alexandre Reis