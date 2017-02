Continuar a ler

Portugal estará em prova com 23 judocas nas sete categorias masculinas (-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg) e a FPJ espera alcançar quatro finalistas (do primeiro ao sétimo lugares) e duas medalhas."A prova está muito forte e competitiva, temos uma ou duas baixas [em especial os olímpicos Sergiu Oleinic e Jorge Fonseca], mas os nossos atletas vão lutar por medalhas", frisou Luís Monteiro.Nuno Saraiva, judoca olímpico do Benfica, é um dos nomes fortes da seleção, que competirá nos -73 kg, sabendo que o fator casa é um tónico para aquilo que espera no Pavilhão Multiusos de Odivelas."Fiz uma boa preparação, gosto de competir em casa. Costumo dizer que em casa mando eu, vamos esperar por sábado, fazer aquilo que mais gosto e lutar por uma medalha", salientou o judoca, que esteve nos Jogos Rio2016.Esta quarta-feira, na apresentação da competição, esteve também a diretora da União Europeia de judo (UEJ) Catarina Rodrigues, lembrando o percurso desde 2006, com Portugal a receber desde então regularmente competições do circuito mundial.Catarina Rodrigues falou no aliciante da data, com a competição a decorrer em fevereiro, no próximo fim de semana, "na parte nobre do calendário", antes dos Europeus (abril) ou Mundiais (agosto).Odivelas será também o palco para as novas regras de arbitragem da Federação Internacional, que trará uma delegação, depois da redução dos combates masculinos de cinco para quatro minutos, e das penalizações de cinco para três, com consequente eliminação."Vamos afinar agulhas", salientou a diretora da União Europeia de Judo, com a competição que antecederá o Grand Slam de Paris, a 11 e 12 de fevereiro, a ser um bom teste.A responsável salientou também que o evento em Portugal é um aspeto importante para os judocas portugueses, com a influência que tem na conquista de medalhas, dando o exemplo do Euro2008, no qual a seleção obteve quatro medalhas.No Open Europeu são esperados 239 atletas, de 35 países, com enfoque para os judocas da Geórgia (17), Alemanha (17), França (26), Espanha (30) e Rússia (16), as maiores delegações, a par de Portugal (23).No sábado entrarão em ação as categorias de -60 kg, -66 kg, -73 k, e no domingo as de -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg.Em 2014, também em Odivelas, Portugal conquistou uma medalha de ouro (Jorge Fonseca), duas de prata (Nuno Carvalho e André Alves), e duas de bronze (Nuno Saraiva e Célio Dias).Alexandre Silva, João Abreu e João Santos (-60 kg), João Crisóstomo, David Reis, Rui Duarte, Diogo César (-66 kg), Nuno Saraiva, Jorge Fernandes, Luís Carmo e Miguel Alves (-73 kg), Anri Egutidze, João Martinho, Diogo Lima, Carlos Luz (-81 kg), Tiago Rodrigues, Noel Delgado, Guilherme Salvador e Jaime Santos (-90 kg), Pedro Silva e Diogo Brites (-100 kg), e Diogo Silva e Vasco Rompão (+100 kg).