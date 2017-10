Portugal fechou este sábado a participação nos Mundiais de judo em Zagreb com a conquista da medalha de bronze na categoria de -78 kg, com Patrícia Sampaio a vencer no combate decisivo a alemã Julie HoelTerhoff, por ippon. Em Zagreb, a judoca portuguesa efetuou quatro combates, com três vitórias e uma derrota.Portugal teve 11 judocas em competição nestes mundiais de juniores, com o resultado de Patrícia Sampaio a ser o mais significativo, com a única subida ao pódio em quatro dias de combates.Os judocas estiveram acompanhados pelos técnicos Marco Morais e Pedro Soares.

Autor: Lusa