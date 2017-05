Continuar a ler

Patrícia Sampaio, derrotada nas meias-finais, não deixou no combate de 'consolação', escapar o bronze, derrotando a checa Alice Matejckova por 'ippon'.



Nos -81 kg, Miguel Alves caiu diretamente na repescagem, após ser eliminado na fase de grupos, mas chegou ao terceiro lugar ao vencer no combate decisivo o italiano Christian Parlati, por 'ippon'.



Patrícia Sampaio (-78 kg) e Miguel Alves (-81 kg) conquistaram este domingo as medalhas de bronze na Taça da Europa de judo de juniores da Corunha, somando a terceira medalha para Portugal na competição.Depois do terceiro lugar alcançado também por Felipe Cruz, no sábado, na categoria de -55 kg, na Corunha, foi a vez de mais duas judocas subirem ao pódio, com vários portugueses na luta pelas medalhas.

Autor: Lusa