"Vou continuar a preparar-me e espero competir no Grand Slam de Ekaterimburgo [17-18 de março, na Rússia] e no Grand Prix de Tbilissi [30 março-1 de abril, na Geórgia]", explicou a 3ª classificada no Europeu’2017, onde deverá defender a sua posição na edição de 2018, que se disputa em Tel Aviv (Israel), de 26 a 28 de abril.Joana Ramos tem como próximo desafio dar uma master class no próximo domingo (14h) durante o European Open de Portugal (Odivelas), tal como Telma Monteiro, que fará uma mesma ação no sábado (15h): "Não tem nada a ver com comida [risos]. Serão 30 minutos em que vou explicar o meu estilo de judo na competição, para crianças dos 6 aos 12 anos."