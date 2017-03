Continuar a ler

O judoca do Sporting Clube de Portugal mostrou-se à altura do desafio, derrotando o brasileiro e qualificando-se para a final. No último e derradeiro combate, o jovem luso conseguiu pontuar dois 'wazari' frente ao holandês Twan Van der Werff, vencendo o combate, subindo ao lugar mais alto do pódio para receber a medalha de ouro, fazendo ouvir o hino nacional no Pavilhão Municipal Multidesportos Dr. Mário Mexia."Este é o meu último ano de júnior e a minha segunda medalha no Europeu. Teve um sabor especial, pois ganhar em casa é outra motivação. Claro que estava muito concentrado, mas deu-me imenso gozo este combate que não foi fácil, mas foi muito bom. Agora ainda tenho este ano mais dois grandes desafios. No fim do ano, o Europeu e o Mundial", antecipou David Reis, no momento de comemorar.Lucas Catarino (-55 kg) esteve imparável, somando duas vitórias no início da competição contra o espanhol Carlos Garcia Chamizo e contra o italiano Liborio Basirico, ambas por 'ippon'. Nos quartos de final defrontou o compatriota André Diogo, somando um 'wazari', antes de terminar o combate com um 'ippon' aos 2 minutos e 12 segundos.Na semifinal superiorizou-se ao espanhol David Hinojosa Larrosa, continuando na busca pelo ouro. Na grande final da categoria -55 kg, o português ainda pontuou um 'wazari', mas não foi suficiente para impedir o brasileiro Bruno Watanabe de vencer. Com este resultado Lucas Catarino subiu ao pódio para receber a medalha de prata."Foi muito bom ganhar esta medalha aqui, na minha terra. Foi um combate muito difícil, o meu adversário era muito forte nas pegas e tem mais experiência que eu nestas competições. Já marquei presença em três Europeus em Portugal e dois em Espanha. Tenho 16 anos e, agora, quero continuar na alta competição e a trabalhar muito", destacou Lucas Catarino.Na categoria -60 kg, Francisco Mendes venceu quatro combates por 'ippon', qualificando-se para a semifinal da prova. Nessa fase não conseguiu repetir o resultado dos confrontos anteriores. Na luta pelo bronze teve pela frente o italiano Patrick Cala Lesina. O judoca luso conseguiu pontuar um 'wazari' e gerir o combate até ao fim para vencer a medalha de bronze."Foi a minha primeira prova depois de ter tido uma grave lesão no ombro, ter sido operado. No entanto, agora já estou recuperado e esta foi a minha prova de fogo. Senti-me bem e agora é só continuar a trabalhar para fazer o circuito europeu e depois o mundial"destacou Francisco Mendes.A Seleção Nacional classificou-se em 3.º lugar no conjunto dos 22 países presentes.No domingo, último dia de competição, entram nos tatamis os restantes 30 atletas lusos, com os combates a terem início às 10 horas.