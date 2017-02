Continuar a ler

Num dia dedicado aos pesos mais leves, estiveram ainda em ação Joana Diogo, nos -48 kg, que perdeu com a mongol Gerelmaa Erdenetsogt, por waza-ari, e Leandra Freitas, nos -52 kg, que foi eliminada pela alemã Ines Beischmidt, por ippon.



Portugal ainda terá em competição no Grande Prémio de Dusseldorf Nuno Saraiva (-73 kg), Jorge Fernandes (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e Diogo Lima (-81 kg), no sábado, e Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), no domingo. Num dia dedicado aos pesos mais leves, estiveram ainda em ação Joana Diogo, nos -48 kg, que perdeu com a mongol Gerelmaa Erdenetsogt, por waza-ari, e Leandra Freitas, nos -52 kg, que foi eliminada pela alemã Ines Beischmidt, por ippon.Portugal ainda terá em competição no Grande Prémio de Dusseldorf Nuno Saraiva (-73 kg), Jorge Fernandes (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg) e Diogo Lima (-81 kg), no sábado, e Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), no domingo.

O judoca olímpico português Sergiu Oleinic (-66 kg) terminou esta sexta-feira em quinto lugar no Grande Prémio de Dusseldorf, que decorre até domingo naquela cidade alemã. Oleinic, judoca do Sporting, que foi um dos seis judocas portugueses que esteve nos Jogos Olímpicos Rio'2016, perdeu frente ao israelita Tal Flicker, por waza-ari.O judoca começou por triunfar na fase de grupos frente a Gar Uriarte, de Espanha, por waza-ari, e Asadullo Tokhirov, do Tajiquistão, por ippon, para, já no combate que definiria o triunfo na poule B e acesso às meias-finais, perder com o israelita Baruch Shmailov, por waza-ari. Na repescagem, Oleinic venceu Altansukh Dovdon, da Mongólia, por waza-ari, mas perdeu no combate pelo bronze com Flicker.

Autor: Lusa