Nas meias-finais, os russos do New Stream bateram (4-1) o campeão nacional e atiraram-no para as repescagens, mas depois o triunfo do Sporting frente aos sérvios (3-2) do Red Star Belgrado confirmou o bronze.Na classificação final, os russos do Yawara-Neva, dirigida por Vladimir Putin (Presidente da Rússia), conquistou o ouro, os compatriotas do New Stream ganharam a prata, o Sporting foi 3º lugar, assim como os georgianos do Fighter Tbilissi.Descem à Europe League os sérvios do Red Star Belgrado (5º), os franceses do SGS Judo (5º), os turcos do BBSK Istambul (7º) e os montenegrinos do JC Akademik.