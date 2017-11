A equipa do Sporting, orientada pelo treinador Pedro Soares, está em Ancara, na Turquia, onde hoje disputa a Golden League da Liga dos Campeões. O quadro competitivo foi ontem a sorteio, colocando os leões na 1ª ronda (Grupo C) frente aos montenegrinos do JC Akademik, uma equipa fácil de controlar.

"É uma equipa ao nosso alcance no confronto inicial, mas depois as dificuldades aumentam. O primeiro objetivo é estar no pódio e mantermo-nos na Golden League, que tem outra visibilidade. Pela sexta vez consecutiva, estamos nesta prova graças à Iguarivarius que nos tem apoiado", considerou Pedro Soares.

Em caso de sucesso, o Sporting, bronze nas duas últimas edições, disputará o acesso à final na ronda seguinte, encontrando os vencedores do Grupo D, entre os georgianos do Fighter Tbilissi e os russos do New Stream. O quadro que reúne as oito melhores equipas europeias foi ainda contemplado com mais duas eliminatórias iniciais, Yawara-Neva (Rússia)-Red Star Belgrado (Sérvia) na Poule A e o BBSK Istambul (Turquia)-SGS Judo (França) na Poule B. As equipas derrotadas terão uma segunda oportunidade nas repescagens. As equipas que não ganharem medalha descerão à Europe League.

Autor: Alexandre Reis