Continuar a ler

Mas o surpreendente francês Alpha Djalo (122º) acabaria por afastar Egutidze da final, ao derrotar o luso, por ippon.



Na luta pelo bronze, Egutidze chegou a estar em vantagem, mas o russo Aslam Lappinagov (5º) foi mais paciente, vencendo por ippon.



Orujov dos leões de prata

Já o azeri Rustam Orujov (73 kg), também medalha de bronze pelo Sporting na Golden League da Liga dos Campeões, conquistou na mesma prova a medalha de prata.



O vice-campeão olímpico e nº 2 do ranking mundial perdeu na final com o japonês Shohei Ono, por ippon. Mas o surpreendente francês Alpha Djalo (122º) acabaria por afastar Egutidze da final, ao derrotar o luso, por ippon.Na luta pelo bronze, Egutidze chegou a estar em vantagem, mas o russo Aslam Lappinagov (5º) foi mais paciente, vencendo por ippon.

O português de ascendência georgiana, Anri Egutidze, alcançou na tarde deste sábado o 5º lugar no Grand Slam de Dusseldorf (Alemanha), devendo ascender mais alguns postos na lista do ranking mundial da categoria de 81 kg.Depois de folgar na 1ª ronda, o atleta do Sporting, 25º mundial, chegou às meias-finais, vencendo o espanhol Alfonso Urquiza (175º), o russo Alan Khubetsov (3º) e o belga Matthias Casse (20º), todos por ippon.

Autor: Alexandre Reis