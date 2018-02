Continuar a ler

Quanto a Jorge Fonseca, outros dos candidatos às medalhas que em 2017 foi bronze, é 8º do ranking mundial e o 3º cabeça de série a 100 kg, encontrando este domingo o romeno Daniel Matei (215º).



Este sábado também combatem, nos 48 kg, Joana Diogo (20ª do ranking mundial) frente à espanhola Julia Figueiroa (26ª) e Catarina Costa (108ª) ante a francesa Melodie Vaugarny (45ª).



Nos 52 kg, Mariana Esteves (153ª) luta com a canadiana Ecaterina Guica (15ª).



Em masculinos, entram este sábado em cena João Abreu (315º a 60 kg) frente ao francês Vicent Limare (30º), João Crisóstomo (45º a 66 kg) ante o espanhol Alberto Gaitero (22º), Jorge Fernandes (39º a 73 kg) frente ao norte-americano Alexander Turner (18º) e Nuno Saraiva (77º a 73 kg) faz com o gualês Pierre Duprat (25º).



Domingo, atenções viradas também para os duelos Yahima Ramirez (28ª a 78 kg) contra a argelina KKaouthar Ovallal (34ª), enquanto Anri Egutidze (23º a 81 kg) enfrenta o moldavo Nicon Zaborosciuc (48º) e João Martinho (52º a 81 kg) combate com Fetra Ratsimiziva (248º) de Madagáscar. Quanto a Jorge Fonseca, outros dos candidatos às medalhas que em 2017 foi bronze, é 8º do ranking mundial e o 3º cabeça de série a 100 kg, encontrando este domingo o romeno Daniel Matei (215º).Este sábado também combatem, nos 48 kg, Joana Diogo (20ª do ranking mundial) frente à espanhola Julia Figueiroa (26ª) e Catarina Costa (108ª) ante a francesa Melodie Vaugarny (45ª).Nos 52 kg, Mariana Esteves (153ª) luta com a canadiana Ecaterina Guica (15ª).Em masculinos, entram este sábado em cena João Abreu (315º a 60 kg) frente ao francês Vicent Limare (30º), João Crisóstomo (45º a 66 kg) ante o espanhol Alberto Gaitero (22º), Jorge Fernandes (39º a 73 kg) frente ao norte-americano Alexander Turner (18º) e Nuno Saraiva (77º a 73 kg) faz com o gualês Pierre Duprat (25º).Domingo, atenções viradas também para os duelos Yahima Ramirez (28ª a 78 kg) contra a argelina KKaouthar Ovallal (34ª), enquanto Anri Egutidze (23º a 81 kg) enfrenta o moldavo Nicon Zaborosciuc (48º) e João Martinho (52º a 81 kg) combate com Fetra Ratsimiziva (248º) de Madagáscar.

Os olímpicos Telma Monteiro (Benfica) e Jorge Fonseca (Sporting) são os grandes trunfos da Seleção Nacional que vai estar este sábado e domingo a combater no Grand Slam de Paris.O sorteio realizado esta sexta-feira ditou na 1ª ronda o combate entre uma das favoritas, Telma Monteiro (28ª no ranking mundial e 8ª cabeça de série a 57 kg), duas vezes campeã na capital francesa, e Zouleiha Dabonne (34ª) da Costa do Marfim.

Autor: Alexandre Reis