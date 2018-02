Continuar a ler

Na respescagem, Telma Monteiro acabou por perder com a sul-coreana Kim Jisu.Mariana Esteves teve uma prestação idêntica à de Telma Monteiro, com dois triunfos a abrir nos -52kg, sobre a canadiana Ecaterina Guica e a israelita Gili Cohen, antes de perder com a belga Charline Van Snick, campeã europeia em 2016, e com a kosovar Distria Krasniqi.Também na repescagem 'caiu' João Crisóstomo, frente ao alemão Sebastian Seidl, depois de ter sido afastado das meias-finais de -66kg pelo japonês Norihito Isoda.Antes, Crisóstomo tinha afastado o espanhol Alberto Gaitero Martin e o azeri Tarlan Karimov.Quanto aos outros atletas, Jorge Fernandes (-73kg) ficou isento do primeiro combate e perdeu depois contra o norte-americano Alexander Turner, pelo que, no final, fez um balanço positivo ainda que pudesse "ter arriscado um pouco mais"."Desde Tóquio, venho um pouco condicionado no treino, um toquezito numa anca, e agora estou a voltar aos treinos a 100% e acho que precisava de um pouco mais de tempo de treino sem estar condicionado, porque sinto que me faltou um bocado a confiança nos ataques", declarou, sublinhando que perdeu no ponto de ouro contra um cabeça de série.Joana Diogo (-48kg) foi eliminada na primeira ronda contra a espanhola Julia Figeroa e disse que a deceção foi maior porque a adversária não tem um nível superior ao dela."Era uma adversária que eu já conhecia. Estava confiante, porque normalmente os nossos combates são assim renhidos. Não consegui levar a melhor desta vez. Não correu tão bem como esperava", declarou a atleta de 22 anos que é 20.ª mundial na sua categoria.Catarina Costa (-48kg) também foi eliminada na estreia contra a francesa Mélodie Vaugarny, o que a deixou "muito desapontada", porque se tratava de um combate ao seu nível."Estive bem. Podia ter marcado algumas vezes, não consegui concretizar e ela foi feliz numa situação, marcou 'waza-ari'. Não consegui dar a volta e obviamente saí muito triste apesar de ser a minha estreia, sabia que podia ir um pouco mais longe", afirmou a atleta de 21 anos que conquistou a medalha de bronze no Open Europeu de Odivelas, a 03 de fevereiro.João Abreu (-60kg) perdeu no primeiro combate contra o francês Vincent Limare e Nuno Saraiva (-73kg) foi eliminado à primeira ronda contra o francês Pierre Duprat.Nuno Saraiva afirmou ter saído do combate "com pontos positivos" em comparação com a última vez em que enfrentou o mesmo adversário, em dezembro, considerando que "não foi um combate fácil como é de esperar no torneio de Paris".Este domingo, entram em ação Yahima Ramirez (-78kg), João Martinho (-81kg), Anri Egutidze (-81kg) e Jorge Fonseca (-100kg).