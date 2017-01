Telma Monteiro deixou uma mensagem de esperança e garantiu que voltará mais forte na sequência de nova operação a que foi submetida , desta feita ao ombro esquerdo, que a vai obrigar a parar vários meses. O objetivo passa por estar pronta em agosto, quando decorre o Mundial de Budapeste, o principal objetivo da temporada."A lesão que fiz no último combate dos Jogos Olímpicos não sarou a 100% e por isso tive de ser operada ao ombro. Correu tudo bem e agora é recuperar e trabalhar para voltar mais forte outra vez!", vincou, através do Facebook, a judoca portuguesa, medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos. Foi, aliás, durante o combate onde garantiu o pódio no Rio de Janeiro que Telma contraiu a tal lesão: "Se voltava a fazer tudo de novo? Mais do que sim!"

Autor: João Socorro Viegas