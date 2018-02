Continuar a ler

"Vamos dar o melhor. Tanto o Jorge como o Anri Egutidze [81 kg] estão bem preparados e a nossa intenção é que lutem pelas medalhas, num torneio que é especial. Quando ganhei o ouro há 20 anos, tinha eu apenas 23, foi um orgulho enorme, o realizar de um sonho, pois Paris sempre foi o torneio mais forte do Mundo, pela quantidade e qualidade dos judocas em combate. E sinto que a história não acabou há 20 anos, pois quando vi no ano passado o Jorge a subir ao pódio senti um orgulho e uma felicidade enorme, agora como treinador", considerou Pedro Soares.



Telma Monteiro em ação



O sorteio da prova a ter lugar no Accorhotels Arena, em Bercy, realiza-se esta sexta-feira, sendo que a Seleção entra em ação no sábado. Destaque para a participação nos 57 kg de Telma Monteiro (Benfica). A medalha de bronze no Rio’2016 continua a ser a judoca lusa com maior currículo em Paris, onde ganhou cinco medalhas.



Também no sábado competem Joana Diogo (JC Coimbra) e Catarina Costa (Académica) nos 48 kg, Mariana Esteves (Oficinas S. José) a 52 kg, João Abreu (Oficinas S. José) a 60 kg, João Crisóstomo (Lusófona) a 66 kg, e Nuno Saraiva (Benfica) e Jorge Fernandes (JC Coimbra) a 73 kg.



No domingo, é a vez de Jorge Fonseca nos 100 kg, Anri Egutidze e João Martinho (Benfica) a 81 kg, Diogo Silva (Oficinas S. José) a +100 kg, e Yahima Ramirez (CP Rio Maior) a 78 kg.



AS 12 MEDALHAS PORTUGUESAS EM PARIS

2017 Jorge Fonseca (100 kg) Bronze

2015 Célio Dias (90 kg) Bronze

2015 Telma Monteiro (57 kg) Ouro

2012 Telma Monteiro (57 kg) Ouro

2011 Telma Monteiro (57 kg) Bronze

2008 Telma Monteiro (52 kg) Bronze

2007 Telma Monteiro (52 kg) Prata

2004 João Pina (66 kg) Bronze

2002 Nuno Delgado (81 kg) Bronze

1998 Pedro Soares (100 kg) Ouro

1996 Pedro Soares (100 kg) Prata

1993 Sandra Godinho (78 kg) Bronze

Resumo: 3 Ouro, 2 Prata, 7 Bronze







O feito de Pedro Soares, fez esta quinta-feira 20 anos, quando derrotou o francês Ghislain Lemaire na final do Torneio de Paris (1998), foi um registo marcante para o judo português, que a partir daí não mais parou de se afirmar além-fronteiras.Mas o treinador do Sporting continua ganhador naquele que é considerado o mais forte torneio do mundo, já que o pupilo Jorge Fonseca (8º do ranking mundial a 100 kg) vai defender domingo a medalha de bronze conquistada em 2017.

Autor: Alexandre Reis