O espanhol Fernando Alonso confirmou esta sexta-feira estar perfeitamente adaptado ao Dallara-Honda e à pista oval de Indianápolis, realizando o 5.º melhor registo nos treinos livres para as míticas 500 Milhas que se disputam naquele circuito norte-americano.Com a qualificação agendada para este sábado, o piloto da McLaren - que trocou a Fórmula 1 pela IndyCar só para esta prova - fez a sua melhor volta à média de 372,6 km/h (231,549 milhas por hora), lutando lado a lado com os melhores do campeonato. O francês Sébastien Bourdais, também num Dallara-Honda, que atingiu os 375 km/h (233,116 milhas por hora).Os testes deixaram boas indicações a Alonso que procurará agora ficar entre os nove melhores para lutar pela pole position para a corrida, que está agendada apenas para 28 de maio.