Álvaro Parente inicia este fim-de-semana a defesa do título de 2016 do Pirelli World Challenge e mostra-se determinado em garantir já em St. Petersburg (Florida), nos Estados Unidos, um bom resultado no arranque da mais uma campanha, novamente ao volante de um McLaren 650S da K-PAX Racing.O piloto português teve uma excelente temporada de estreia no que é considerado o Campeonato Americano de Carros de GT, conquistando seis vitórias, oito pódios e quatro pole-positions, o que lhe permitiu arrebatar o título, apesar de desconhecer dez dos onze circuitos em que a competição teve lugar.Parente, que é piloto oficial da McLaren GT, está entusiasmado e vai procurar repetir os desempenhos de 2016. "A temporada passada foi fantástica. Foi dura e muito competitiva, mas vencemos corridas e no final fomos os mais fortes, o que nos garantiu os títulos. É, portanto, um enorme prazer regressar, voltar a trabalhar com as pessoas com quem colaborei o ano passado e ao Pirelli World Challenge. Vamos aplicar-nos para poder voltar a ter um grande ano", afirmou o português.Em 2017, o campeonato está mais forte que nunca, com mais construtores, mais equipas e pilotos oficiais, prometendo uma dura luta em pista. Ainda assim, o Álvaro Parente acredita poder iniciar a temporada com bons resultados no circuito citadino de St. Petersburg, onde no ano passado conquistou um segundo lugar."A época de 2016 foi muito forte, mas esta promete ser ainda mais equilibrada e com mais pilotos em contenção pela vitória. Estou seguro de que teremos uma palavra a dar e confio na K-PAX Racing e na McLaren GT para nos mantermos competitivos ao longo da temporada. Vamos trabalhar para começar o ano com bons resultados e iniciar bem a defesa dos nossos títulos – de pilotos, de equipas e de construtores", concliu o piloto de 32 anos.Parente entrará em pista para a sessão de qualificação já esta sexta-feira, ao passo que a primeira corrida no circuito de 3,121 quilómetros e catorze curvas será realizada no sábado e a segunda no domingo.