Apesar da recuperação, o português não conseguiu ir além do quarto posto, até à interrupção da prova com 'safety car', tendo ainda perdido um lugar no reatamento, para o recuperar até ao fim.Parente concluiu as 39 voltas ao circuito do estado norte-americano da Florida em 51.08,059 minutos, a 4,639 segundos do vencedor, Patrick Long (Porsche). Johnny O'Connell (Cadillac) e Alex Riberas (Ferrari) terminaram na segunda e terceira posições, respetivamente."Foi uma corrida dura! Arranquei bem, travei no sítio habitual, mas o carro não abrandou e fui em frente. Perdi muitas posições e tive de andar que nem um louco para recuperar lugares. Cheguei a quarto, mas gastei os pneus em demasia e quando cheguei ao terceiro classificado já não o pude atacar como gostaria e não o consegui ultrapassar", afirmou o português, citado pela sua assessoria de imprensa.O português ocupa o segundo lugar do campeonato, com 44 pontos, menos dois do que Long, e mais dois do que O'Connell, terceiro classificado."Foi um fim-de-semana muito positivo, estivemos sempre em contenção pelos lugares do pódio, vencemos uma corrida e hoje estivemos perto de voltar ao pódio. Saímos daqui na batalha pelo campeonato e agora temos que continuar a trabalhar e a evoluir para continuarmos a alcançar bons resultados", rematou.A próxima prova do Pirelli World Challenge vai ser disputada em Long Beach, entre 7 e 9 de abril.