A partir de então, o português distanciou-se da concorrência, conquistando a vitória na primeira corrida da temporada com mais de dez segundos de vantagem para James Davison (Aston Martin Vantage), que chegou ao segundo posto depois de passar Mancinelli na última volta.



"Foi a melhor forma de começar a temporada! Foi fantástico poder vencer logo a primeira corrida, mas todos nós na K-PAX Racing e na McLaren GT trabalhámos para que isto pudesse acontecer. Nas primeiras voltas parecíamos estar muito mais rápidos que os carros na frente. Aproveitei um erro de um deles para subir a segundo e depois arrisquei uma ultrapassagem por fora para alcançar o comando. Correu bem e partir daí consegui gerir os pneus e o carro, garantindo um triunfo muito importante para a nossa campanha", afirmou Álvaro Parente, citado pela sua assessoria de imprensa.



No domingo, o piloto português vai partir da segunda posição da grelha de partida para a segunda prova da temporada do campeonato, que se disputará no mesmo circuito urbano de São Petersburgo.



O piloto português Álvaro Parente iniciou este sábado a defesa do título no Pirelli World Challenge , campeonato norte-americano de GT, com uma vitória na primeira prova da temporada, que teve lugar em São Petersburgo, no estado da Florida (Estados Unidos).O piloto oficial da McLaren GT arrancou da terceira posição da grelha de partida, chegando à liderança na segunda volta. Com um andamento forte e sentido de oportunidade, Parente ascendeu ao segundo posto logo na primeira curva, aproveitando um erro de Pierre Kaffer (Audi R8). Depois, passou a pressionar Daniel Mancinelli (Ferrari 488), que tinha partido da 'pole position' e, algumas curvas depois, chegou ao primeiro lugar.