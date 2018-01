Continuar a ler

"Ontem foi a primeira vez que me sentei de novo num carro, na pista de Zhuhai. Senti-me bem, sem dores e foi bom para tirar o trauma", acrescentou.Na pista de Zhuhai, adjacente a Macau, o carro de André Couto, que corria com licença de Macau, embateu nas barreiras do circuito de Zhuhai, a cerca de 160 quilómetros por hora, durante a segunda corrida do campeonato de carros de turismo (GT3) da China, a 8 de julho de 2017.No acidente, o piloto fraturou a vértebra e viu-se forçado a abandonar a competição, tendo ficado seis meses em recuperação.Agora, no regresso ao circuito de Zhuhai, André Couto esteve a testar um carro elétrico, o EP9, do projeto chinês NIO, uma marca de carros elétricos chineses.Em 2016, o piloto terminou a Taça GT de Macau em 12.º lugar e, em 2015, venceu a categoria GT 300 do campeonato japonês de Super GT, após ter sido sexto classificado na última prova, em Motegi.