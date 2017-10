Continuar a ler

"A data de 15 de abril irá garantir condições climatéricas mais amenas para pilotos e público e vamo-nos empenhar em ter novamente a moldura humana que tivemos em 2016", acrescentou.



Rui Gonçalves, piloto da equipa Husqvarna 8Biano Racing, é o único português em competição no campeonato do mundo.



O Campeonato do Mundo de motocrosse vai manter-se no Crossódromo Internacional de Águeda, nos dias 14 e 15 de abril, anunciaram a Youthstream, promotora do evento, e o Águeda Action Club.O presidente do clube aguedense, Albano Melo, disse que foi feito "um forte investimento para que o campeonato regressasse" ao país e que já estão a "trabalhar para melhorar ainda mais o nível global do evento".

