O autarca explicou que o investimento neste novo equipamento ronda os 839 mil euros, com um prazo de execução de 180 dias.



"A pista de karting permitirá ter ali [Parque de Desportos Motorizados] eventos ligados ao desporto automóvel e servirá também de atração de pessoas ao concelho para participarem nas provas que se realizarão ali", disse.



Adiantou que este novo investimento vai enriquecer a ligação da cidade de Castelo Branco ao desporto automóvel.



A Câmara de Castelo Branco vai investir 839 mil euros na construção de um kartódromo no parque de Desportos Motorizados da cidade, obra que já está adjudicada, foi esta terça-feira anunciado."O kartódromo já foi adjudicado. É uma aposta que estamos a fazer no sentido de dotar o município de mais um equipamento que possa vir a ter um papel importante na nossa estratégia de desenvolvimento", afirmou à agência Lusa o presidente do município de Castelo Branco, Luís Correia.

Autor: Lusa