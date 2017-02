Depois de uma pausa de Inverno, a Fórmula E volta este fim-de-semana para a corrida de Buenos Aires. O circuito de Puerto Madero, com 2.480 km de perímetro e composto por 12 curvas será o palco do regresso de António Félix da Costa às pistas.

O piloto de 25 anos chegou esta quarta-feira à Argentina, de forma a ambientar-se ao fuso horário e também participar em diversas actividades promocionais para a corrida do fim-de-semana. Recorde-se que Félix da Costa é actualmente classificado no campeonato, na frente do seu colega de equipa na MS Amlin Andretti, o talentoso Holandês Robin Frijns.

Continuar a ler

Apesar de gostar do circuito, o piloto mostra-se cauteloso para o fim-de-semana que se avizinha: "Gosto muito e sempre meu dei bem neste circuito de Buenos Aires, ganhei aqui em 2015 e o ano passado estava na luta pela vitória até ter sido obrigado a abandonar com um problema técnico. O fator crucial será o calor que está em Buenos Aires, é duro fisicamente, mas estou preparado, é para isso que treino diariamente e o objetivo é trazer pontos e continuar a evoluir o nosso carro, a BMW e a Andretti têm trabalhado arduamente nesse sentido, " explica, apontando às capacidades do seu monolugar. "Acredito que esta é uma das pistas do calendário onde o nosso carro será mais competitivo e poderemos estar mais perto das equipas da frente, portanto temos de aproveitar para trazer pontos para casa".

Sexta-feira terá lugar uma pequena sessão de ambientação ao circuito, enquanto que no Sábado (de manhã) se desenrola as duas sessões de treinos livres, seguida da qualificação. A corrida terá lugar da parte da tarde e será transmitida em directo em território nacional, através do canal Sport TV 5, a partir das 18:30.