Na categoria LMP2, Filipe Albuquerque, o norte-americano Will Owen e o suíço Hugo de Sadeleer são segundos à entrada para a prova de Portimão, a 18 pontos dos líderes, a equipa russa G-Drive Racing, do mexicano Memo Rojas, o francês Léo Roussel e o japonês Ryo Hirakawa.Para poderem chegar ao título europeu, o trio da United Autosports, equipa anglo-americana que se estreia na competição, tem de vencer a prova e esperar que os adversários terminem em sétimo ou pior, ou então em segundo, desde que os líderes da tabela não pontuem na prova portuguesa.Chegar à última prova em solo português com a possibilidade de vencer o europeu de resistência não é novidade para Albuquerque, que em 2015 era segundo antes da prova no Autódromo do Estoril, em que foi terceiro, resultado insuficiente para vencer a competição.Quanto ao circuito de Portimão, onde se diverte "imenso a correr", Albuquerque diz que este é "mais de acordo com o carro do que as duas provas anteriores", em Spa (Bélgica) e nas Quatro Horas de Le Castellet."Estou mais confiante para esta corrida do que para as anteriores", afirmou Albuquerque, que classificou o campeonato da equipa até como "muito, muito bom", sem "nenhum erro crasso que tenha prejudicado a performance", mas antes "algum azar", dando vários exemplos de penalizações e acidentes não provocados.Ainda assim, poder "ganhar em casa traria imensas boas memórias para nunca esquecer"."É muito especial poder ver pessoas queridas, que acompanham a minha carreira desde pequeno, familiares, amigos, e muita gente próxima a seguir a corrida. É sempre bom, ainda para mais com a possibilidade de ganhar um campeonato da Europa", comentou.Em 2018, Filipe Albuquerque vai correr, pela primeira vez, a tempo inteiro num campeonato nos Estados Unidos, neste caso o WeatherTech Sports Car, em que já tem participado em algumas corridas nos últimos dois anos, ao serviço da equipa Action Express, onde vai partilhar um carro com o compatriota João Barbosa."Era um desejo meu poder correr a tempo inteiro nos Estados Unidos. É um campeonato que está num ponto muito alto neste momento", reforçou o piloto de Coimbra, que apontou as saídas nos últimos anos de vários construtores do Mundial de resistência da FIA, como a Audi ou a Porsche, como algo que "pesou" na decisão para 2018.O Mundial, que inclui as 24 Horas de Le Mans, vai passar por "um ano de transição", uma vez que terá uma 'supertemporada', que dura até 2019, o que faz com que "neste momento, o campeonato norte-americano seja o melhor do mundo", com Albuquerque na expectativa para perceber "como conciliar o calendário" com outras provas de 'endurance'.Ainda assim, o campeonato da FIA "sobrevive e sobreviverá devido à grande prova que é Le Mans", explicou o piloto, quarto classificado esta temporada na prova francesa, que continua nos planos do piloto para 2018."Vão ser sempre corridas competitivas e interessantes, com muitos carros inscritos. Vai sempre haver interesse de equipas privadas. Este ano, é uma grande oportunidade para os privados conseguirem ganhar, os construtores terão a vida mais complicada", explicou o português.Quando correu como piloto da Audi, a construtora alemã "já trabalhava com o carro em pista quase um ano antes", mas as regras são anunciadas este ano "entre outubro e novembro, o que dá muito pouco tempo e faz com que a fiabilidade se torne um ponto de interrogação".