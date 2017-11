Filipe Albuquerque viu confirmada a presença no European Le Mans Series (ELMS) e nas 24 Horas de Le Mans em 2018, novamente ao serviço da equipa United Autosports. O programa desportivo do piloto português inclui ainda à participação no Campeonato Norte-Americano de Resistência, no qual já havia garantido a continuidade."Estou muito satisfeito por poder voltar a competir com a United Autosports, uma equipa fantástica, e continuar a integrar este projecto, podendo conciliá-lo com o programa nos Estados Unidos. Acho que vai ser um ano incrível em termos desportivos e tem tudo para ser bem-sucedido", adiantou Albuquerque, que terá um novo companheiro de equipa, o jovem piloto inglês Phil Hanson, de 18 anos, a quem pretende passar um pouco da sua experiência e conhecimento de forma a fazê-lo evoluir.E se vencer o Campeonato Norte-Americano com a Action Express Racing é um objetivo claro, o mesmo se passa com o ELMS, já que a meta é ajudar a equipa a conseguir esse feito, numa competição que terá a primeira corrida da temporada de 2018 a 15 de abril, no circuito francês de Paul Ricard."Tenho três participações no ELMS e dois vice-campeonatos. Gostava de este ano lutar pelo título novamente, no entanto vou falhar a primeira corrida porque colide com uma prova nos Estados Unidos. Mas se conseguir ajudar a equipa a lá chegar já vou ficar muito feliz. O Phil apesar de jovem já tem alguma experiência no ELMS e já fez as 24 Horas de Le Mans. Vamos trabalhar bastante na pré-época para que ele evolua e seja cada vez mas rápido", concluiu Filipe Albuquerque.