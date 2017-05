Continuar a ler

O abandono do brasileiro beneficiou diretamente o suíço e antigo piloto de Fórmula 1 Sebastian Buemi (Renault) , que venceu a corrida e viu ampliar a distância para Grassi, o seu mais direto perseguidor no topo da classificação do campeonato (tem agora uma vantagem de 43 pontos).Em segundo lugar na prova de hoje ficou o estreante argentino José Maria 'Pechito' López (Virgin) , que beneficiou do despiste do francês Jen-Eric Vergne, quinto lugar no campeonato.O pódio do Grande Prémio de França ficou completo com o alemão Nick Heidfeld (Mahindra Racing)