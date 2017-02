O piloto português António Félix da Costa (Andretti Fórmula E) foi este sábado 11.º classificado na terceira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula E, que se realizou na Argentina e foi vencida pelo suíço Sébastien Buemi (Renault e.dams).Félix da Costa, que partiu do 17.º lugar da grelha, gastou mais 43,740 segundos do que Buemi para cumprir as 37 voltas ao circuito citadino de Bueno Aires, enquanto o francês Jean-Eric Vergne (Techeetah) e o brasileiro Lucas di Grassi (ABT Schaeffler Audi Sport) foram segundo e terceiro colocados, respetivamente.Buemi, que venceu as três provas realizadas até ao momento, lidera de forma destacada o Mundial, com 29 pontos de vantagem sobre Di Grassi, ao passo que o piloto português ocupa a 11.ª posição, com menos 65 pontos relativamente ao suíço.

Autor: Lusa