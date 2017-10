Continuar a ler

Miguel Ramos (Ferrari 488), ao lado do dinamarquês Mikkel Mat, foi terceiro, a dupla António Coimbra/Luís Silva (Mercedes AMG) foi 17.ª.



Na primeira corrida, ganha pelos britânicos Craig Dolby e Sebastian Morris (Lamborghini Gallardo), Miguel Ramos foi o melhor luso, na quinta posição.



O piloto português Lourenço Beirão da Veiga, que partilhou o BMW M6 com o brasileiro Augusto Farfus, venceu este domingo a segunda corrida da etapa de Monza, em Itália, do International GT Open.A dupla luso-brasileira gastou 1:01.14,821 horas para concluir a segunda corrida, menos 6,107 segundos do que o sueco Victor Bouveng e Fran Rueda, também em BMW M6 GT3.

Autor: Lusa