Este domingo, em Barcelona, Lourenço Beirão da Veiga e Félix da Costa, que partilharam o BMW M6 G3, terminaram a segunda corrida do fim de semana em segundo lugar, depois de terem saído da pole positon e de terem liderado toda a prova.Segundo a assessoria de imprensa dos dois pilotos, pouco antes do final, Lourenço Beirão de Veiga recebeu ordem da equipa para deixar passar o outro BMW da Teo Martin, pilotado por Victor Bouveng e Fran Rueda, que com o segundo lugar conseguiria sagrar-se campeão.O BMW de Fran Rueda/Victor Bouveng acabou por se envolver num toque com outro carro e falhar o título, conquistado pelo italiano Giovanni Venturini, que somou 114 pontos, mais oito que Rueda, que foi segundo.