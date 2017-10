Continuar a ler

Apesar da marca alcançada, o português acredita que "está tudo em aberto" na luta pela vitória" na corrida de resistência no domingo, onde poderá alcançar o título de campeão que lhe "escapou" por dois anos consecutivos, em 2014 e 2015."A ambição mantém-se e estou consciente das dificuldades, embora esteja tudo em aberto na disputa do título. As expectativas são grandes para a corrida", frisou o piloto.A derradeira corrida do European Le Mans Series tem lugar no domingo no AIA, circuito que poderá sagrar Filipe Albuquerque como o novo campeão europeu da modalidade na classe LMP2.Albuquerque e os seus companheiros de equipa na United Autosports, o norte-americano Will Owen e o checo Hugo de Sadeller, ocupam a segunda posição do Campeonato, a 18 pontos da equipa G-Drive Racing.Para chegar ao título, a United Autosports tem de vencer e esperar que a G-Drive Racing termine abaixo do sexto lugar, ou caso termine no segundo lugar, os adversários não podem pontuar na prova portuguesa.O segundo melhor tempo da qualificação para a corrida de domingo foi conseguido pela Dragon Speed, à frente do atual líder do campeonato, a D-Drive Racing, terceiro, a 660 centésimos de segundo do vencedor.O quarto tempo ficou entregue aos franceses da Graff, a 665 centésimos do detentor da 'pole position'.No domingo, a corrida tem início marcado para as 13:00, e tem a duração de quatro horas.