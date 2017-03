Continuar a ler

"O reforço da equipa FPAK com elementos jovens e dinâmicos leva-me a acreditar no sucesso desta união", apontou o atual dirigente, citado em comunicado conjunto.



Mex Machado dos Santos reforçou a ideia de que a lista única é "um grande passo em frente em prol do desporto automóvel nacional", com vista a "aproveitar a experiência, conhecimento e notável trabalho financeiro ao longo dos quatro anos desta direção (de Mello Breyner)".



"Esta união permitir-nos-á ter uma equipa muito profissional, transversal, dinâmica e capaz de responder a todas as exigências da FPAK", finalizou.

As candidaturas de Manuel Mello Breyner, atual presidente, e Mex Machado à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) uniram-se numa lista única à direção do organismo para o período de 2017 a 2020.Mello Breyner, atual presidente da FPAK, revelou que iniciou conversações com Mex Machado, cujo lema de candidatura era "mudar FPAK", uma vez que tinham "mais pontos convergentes do que divergentes".

