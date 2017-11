O piloto português Pedro Lamy e os seus colegas de equipa venceram as 6 Horas de Xangai, na China, e assumiram a liderança do troféu GTE-Am a uma prova do final do campeonato do mundo de resistência. A última corrida do calendário disputa-se no Bahrain, a 18 de novembro.O Aston Martin número 98, pilotado por Lamy, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda, largou da 'pole' e liderou a corrida até final, alcançando o comando com 172 pontos, mais 10 do que Chrstian Reid, Marvin Dienst e Matteo Cairoli, que hoje levaram o Porsche número 77 ao terceiro lugar. Ben Barker, Khaled Al Qubaisi e Nick Foster, no Porsche número 86, completaram a corrida na segunda posição.Na categoria principal, LMP1, a vitória foi para o Toyota número 8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Anthony Davidson, mas o Porsche número 2, de Brendon Hartley, Timo Bernhard e Earl Bamber, ficou em segundo e basta-lhe terminar entre os três primeiros no Bahrain para assegurar o título mundial.

Autor: Lusa