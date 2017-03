Continuar a ler

"Como era esperado a competitividade do campeonato está mais elevada do que nunca, mas estivemos na luta e isso é o mais importante. Na minha primeira volta rápida apanhei um carro lento e perdi muito tempo, o que me obrigou a realizar outra tentativa e a desgastar os pneus para lá do que desejaria. No entanto, o 3.º lugar é um bom resultado", afirmou Álvaro Parente, após os treinos de qualificação.



A corrida de amanhã terá duração de uma hora, prevendo-se um exercício duro no traçado citadino de 3,121 quilómetros e catorze curvas, mas o português mostra-se optimista e determinado em garantir um bom resultado.



Álvaro Parente conseguiu esta sexta-feira o terceiro melhor tempo na qualificação para a primeira corrida da temporada do 'Pirelli World Challenge', que se realiza no sábado, em São Petersburgo, Estados Unidos, garantindo assim o terceiro posto da grelha de partida.O português, que inicia este fim-de-semana a defesa do título alcançado em 2016, esteve envolvido na luta pela 'pole-position', mas, devido ao 'tráfego' intenso no circuito citadino da Flórida, concluiu a sessão no terceiro posto, a 37 milésimos de segundo do piloto mais rápido e exatamente com o mesmo tempo do segundo classificado.

Autor: João Lopes