Nova época é sinónimo de novos desafios para o piloto WTCC, Tiago Monteiro. Em período de testes com a Honda, o português aguarda ansiosamente pelo arranque do campeonato que tem início no dia 9 de abril em Marrocos.



"Está tudo a correr bem", garantiu Tiago Monteiro. "Mudámos algumas componentes aerodinâmicas e fizemos algumas alterações no motor. Todo o trabalho feito ao longo do inverno parece bem. Agora temos mais testes para fazer antes da primeira corrida, por isso as mudanças serão feitas a pouco e pouco", frisou.





Novo ano, novas etapas e calendário reformulado que pode não agradar a todos. Se a entrada de Macau entusiasma, as saídas de alguns circuitos chave prometem ser uma dor de cabeça para alguns. No caso de Tiago, a Honda perde bastante com a ausência de alguns países.



"É um bocado frustrante perder circuitos onde somos muito fortes como Paul Ricard, o circuito da Eslováquia e o de Moscovo. As coisas são como são e temos de aceitar isso. Estou muito satisfeito com o regresso de Macau. Fiquei desiludido quando saiu do calendário e vê-lo de volta é ótimo", vincou.



A temporada 2017 reserva muitas surpresas e uma cara nova na equipa Honda. O japonês Ryo Michigami ocupará o lugar de Rob Huff, piloto britânico que competirá na Citröen Münnich Motorsport.



"Estou feliz por Ryo ter conseguido esta oportunidade. Será um concorrente de peso, certamente. É muito talentoso e tem experiência. Só precisa de se adaptar ao carro, que é muito diferente do que estava habituado", esclareceu confiante de que o japonês será uma mais-valia na equipa dada a sua rápida capacidade de adaptação.

Uma qualidade que vai pesar siginificativamente no MAC3. "Precisamos que o Ryo acompanhe o nosso ritmo e estou certo que fará. Claro, haverá que alguns circuitos em que não saberá ainda como, mas tudo correrá bem", garantiu.



Sobre os principais adversários, Tiago não esconde que terá uma tarefa difícil pela frente num ano em que todas as equipas parecem estar bem preparadas. A começar...pela própria Honda.



"O Norbi [Michelisz] será provavelmente o meu maior adversário na equipa. Temos o mesmo carro e podemos lutar pelo título. Mas tenho a certeza que o Rob [Huff] será um concorrente feroz. Mesmo não estando numa equipa de fábrica, ao volante do Citröen, será mais rápido que nós. Tem as armas para isso. Não desvalorizo a Volvo porque tem sido bastante forte. Não sei como se estão a safar nos testes, mas estou certo que darão luta", sublinhou.









Autor: Alexandra Beny